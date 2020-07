Johnson: ’Vanaf augustus experiment met fans bij sportwedstrijden’

Dat vertelde hij tijdens een persconferentie waarin maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus voor de nabije toekomst werden versoepeld.

Johnson vertelde dat hij vanaf 1 augustus al wil experimenteren met fans bij sportwedstrijden en concerten. Als alles goed verloopt, dan wil hij vanaf 1 oktober weer supporters laten terugkeren richting de stadions. Johnson liet zich niet uit over aantallen.

Testresultaten

„Vanaf oktober willen we het publiek terugbrengen in de stadions”, zei Johnson. „Nogmaals, deze veranderingen moeten op een veilige manier worden gedaan, afhankelijk van het resultaat van testen in augustus.” Sportwedstrijden worden ook in Engeland sinds maart zonder publiek afgewerkt vanwege het coronavirus.

„Het is een stap in de goede de richting”, stelde Nigel Huddleston, de Britse staatssecretaris van Sport. „Al zal het nog wel even duren voordat de stadions echt weer vol zitten.”

Snooker en paardenrace

Het wereldkampioenschap snooker, de paardenrace Glorious Goodwood en twee cricketwedstrijden zijn volgende maand de eerste sportevenementen waar voorzichtig weer publiek wordt toegelaten.