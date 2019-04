Berghuis onthult wat er bij Feyenoord is gebeurd

„Maar ik ben niet betrokken bij een vechtpartij geweest bij Feyenoord, ik heb ook de trainer niet ’verrot’ gescholden, zoals ik overal heb gelezen. Het ging om een tackle. Niet meer en niet minder. Het partijspel ging ook door, maar voor de trainer was het een opeenstapeling van meerdere dingen”, zegt Berghuis, die donderdagavond weer in de basis staat.

Berghuis zegt dat hij baalt als het publiek hem ziet als een vervelende jongen, die problemen zou veroorzaken. „Ik kan goed kritiek hebben. Het is geen probleem als ik een slechte wedstrijd speel en er komt kritiek, maar dit zijn feiten waarop ik moet reageren. Het gaat om mijn carrière en om mij als persoon. Dat moet ik uit de wereld helpen.”

Beeldvorming

Of het verstandig geweest is om in eerste instantie niet de echte feiten naar buiten te brengen, vraagt hij zich nu ook af. „Maar niet iedereen hoeft alles te weten wat er gebeurt bij een spelersgroep. Alleen leverde het nu veel speculaties op. Kijk, ik ben voetballer en ook mens. Dan loop ik in de stad met mijn gezin en dan kijken mensen mij aan alsof ik de trainer verrot heb gescholden of bij een vechtpartij betrokken ben geweest. Maar zo ben ik helemaal niet opgevoed.”

Bekijk ook: Forse tegenvaller voor Feyenoord

Hij baalt een beetje van de beeldvorming die ontstaat. „Ik ben soms vervelend, maar als ik iets fout doe kom ik er meteen voor uit. Als ik met Sven van Beek een probleempje heb gehad, sta ik even later voor 10.000 man hier een liedje te zingen en ben ik al lang weer goed met de speler. Toen ik van Willem Janssen dat tikkie op mijn achterhoofd kreeg en neerging, was ik ook de eerste die zei dat ik dom was geweest en voor lul had gestaan? Zo ben ik ook weer. Ik ben geen moeilijke jongen. In het kampioensjaar zijn er ook dingen gebeurd, maar toen werd dat door successen sneller naast iedereen neergelegd. Ik baal gewoon van dit seizoen en van de achterstand die we op PSV en Ajax hebben. Ik ben ambitieus en wil gewoon dat we beter presteren.”

Goede bedoelingen

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst zegt tegenover RTV Rijnmond dat hij ’een goed gesprek’ met Berghuis heeft gehad. „Ik heb met alle goede bedoelingen geprobeerd het team te beschermen. Dus maakte ik de keuze om het zo te verwoorden naar buiten toe. Uiteindelijk is dat achteraf niet de juiste keuze geweest. Daar leer ik van”, aldus Van Bronckhorst, die bevestigde dat het ging om een duel op de training.

„Hij zette een tackle in op een speler. Dat vond ik te zwaar. Dus nam ik deze beslissing. Ik heb een goed gesprek gehad met Berghuis. Hij is altijd heel schuldbewust en maakte ook zijn excuses. We moeten vooruit. Steven, maar ik ook.”

De kans is groot dat Berghuis donderdag tegen Heerenveen terugkeert in het basisteam, aldus Van Bronckhorst, die na de mindere prestaties van de laatste tijd niet van plan is op te stappen. „Dat is denk ik wel uitgesloten. Het is niet de eerste keer dat ik voor een uitdaging sta bij Feyenoord. De insteek is om eruit te komen. Het is niet het belangrijkste hoe ik het stadion na dit seizoen uitga, daar ben ik niet mee bezig. We willen het seizoen goed eindigen, voor de club.”

Beluister hieronder onze wekelijkse voetbalpodcast, waarin chef voetbal Valentijn Driessen de laatste stand van zaken bespreekt: