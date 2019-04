De oefenmeester wil dan ook niet te lang in de wedstrijd tegen de Amsterdammers blijven hangen. „Natuurlijk blijft het bij, maar dat is ook bij een gelijkspel of overwinning. We weten waar het aan lag. We gaven een eigen doelpunt en een penalty weg. Voor de rest heeft Ajax niets gecreëerd. Ik vond niet dat wij slecht speelden. Natuurlijk had je acht punten los kunnen staan, maar we staan vanaf het begin van de competitie bovenaan.”

Dat Ajax nu een keer eerder speelt en daardoor (tijdelijk) de koppositie in de Eredivisie kan pakken, deert Van Bommel niet zoveel. „Of we bovenaan staan of in de achtervolging moeten maakt voor mij niet uit, als we aan het eind van het seizoen maar kampioen zijn.”

Winst

En met welk spel dat gebeurt, is van ondergeschikt belang volgens de coach. „Natuurlijk willen wij altijd mooi en spectaculair spelen, maar dat gaat niet altijd. Het draait om de winst.”

Van Bommel versus Jaap Stam, dat vindt hij wel mooi. „PEC is een ploeg die anders is gaan voetballen onder Stam. Ik vind het mooi dat ik hem morgen tegenkom. Altijd leuk om oud-collega’s tegen te komen.”

Nick Viergever kan donderdag meespelen. De centrale verdediger liet zich zondag bij Ajax (3-1 verlies) een kwartier voor tijd wegens een blessure wisselen. Trainer Van Bommel gaf woensdag tijdens zijn vooruitblik op het duel met PEC aan dat Viergever weer fit is.

Bij PEC Zwolle keren verdedigers Bram van Polen en Thomas Lam terug van een schorsing.

PSV-PEC Zwolle wordt donderdag om 18.30 uur gespeeld.