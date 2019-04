Van Gerwen: ’Nog een lange weg te gaan’

Van Gerwen moet het opnemen tegen Gerwyn Price, van wie hij eerder in de Premier League al een keer met 7-2 in legs won. Voor eigen publiek deed de nummer één van de wereld vorige week nog goede zaken. Dankzij overwinningen (tweemaal 7-1) op Peter Wright en Van Barneveld heroverde hij in Rotterdam de koppositie ten koste van Rob Cross.

„Ik heb in Rotterdam heel goed gepresteerd en dat heeft me in een goede positie gebracht voor de rest van de Premier League”, stelde Van Gerwen. „Ik ben blij met hoe alles nu gaat en ik heb veel zelfvertrouwen. Maar ik moet wel gefocust blijven. Het is nog een lange weg naar Londen, maar ik kijk er naar uit.” Eind mei strijden in de Londense O2 Arena namelijk de beste vier darters in de play-offs om de eindzege. Tot die tijd worden er nog eerst zeven speelronden, waarin iedereen elkaar nog één keer treft, afgewerkt.

Van Gerwen nam zes keer eerder deel aan de Premier League. De 29-jarige Brabander haalde altijd de fnale, waarbij hij in 2014, 2016, 2017 en 2018 als winnaar van het podium stapte. De andere twee finales gingen verloren. Daarnaast sloot hij de reguliere competitie altijd als nummer één af.

Programma 10e speelronde

Mensur Suljovic - James Wade

Michael Smith - Peter Wright

Rob Cross - Daryl Gurney

Michael van Gerwen - Gerwyn Price

