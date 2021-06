Eindelijk weer Wimbledon: kan Roger Federer pijnlijkste nederlaag wegpoetsen?

Roger Federer baalt in 2019 op het heilige gras van Wimbledon. De Zwitser krijgt op eigen service twee wedstrijdpunten, maar kan de trekker niet overhalen tegen Novak Djokovic. foto anp/hh Ⓒ FOTO ANP/HH

AMSTERDAM - Het is 15 juli 2019. Na vier uur en 57 minuten zinderend tennis breekt Novak Djokovic het hart van Roger Federer in de finale van Wimbledon. Geen 21e grandslam-titel voor de publiekslieveling uit Zwitserland, maar de 16e Major-triomf voor de mentale gigant uit Belgrado. Het is tot de dag van vandaag de laatste wedstrijd in het hoofdtoernooi op het ’heilige gras’, en eentje die ontzettend belangrijk bleek in de tennisgeschiedenis.