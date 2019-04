Groningen tikt trainer Buijs op vingers na 1 april-grap

Buijs (36) had afgelopen maandag gezegd dat het trainingscomplex van de Groningers ’dramatisch’ is en dat de vaste volgers van de trainingssessies ’eens iets anders moesten doen’. Achteraf gezien blijkt het een 1 april-grap te zijn, maar daar was de leiding allesbehalve van gediend.

Nijland is niet te spreken over de actie van zijn trainer. „Dit kan gewoon niet. Laat ik heel duidelijk zijn, de 1 april-grap heb ik niet begrepen. Wij vinden dat Danny de supporters heeft beledigd, maar ook de club, de medewerkers die dag en nacht klaar staan”, zegt hij tegen Dagblad van het Noorden.

Boetekleed

De gemeente Groningen, de mensen van het stadion én het trainingscomplex konden rekenen op fikse excuses van FC Groningen. Buijs heeft inmiddels ook sorry gezegd. „Ik heb me de afgelopen dagen afgevraagd: ’potver, hoe kan het mij overkomen dat ik het zo slecht heb verwoord?’.”

Nijland vindt dat de zaak nu wel is afgesloten. „Hij heeft onmiddellijk het boetekleed aangetrokken, aangegeven dat hij fout is geweest en hij heeft de bereidheid getoond om excuses te maken aan supporters, club en stad. Dat waarderen we. Er is gebeurd wat er gebeurd is.”