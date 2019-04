Forse tegenvaller voor Feyenoord

Van Persie is bij Feyenoord met vijftien doelpunten de clubtopscorer en tekende afgelopen zondag in het verloren duel (3-2) met FC Utrecht ook nog voor een treffer. De verwachting is dat de 35-jarige aanvaller, die in Rotterdam bezig is aan zijn laatste jaar als profvoetballer, komend weekeinde tegen VVV-Venlo wel weer inzetbaar is.

Steven Berghuis keert na zijn disciplinaire straf terug in de basis. Verder zijn verdediger Jerry St.Juste en doelman Justin Bijlow nog geblesseerd.

Van Bronckhorst verwacht tegen de Friezen een lastig duel. „Heerenveen doet het dit seizoen in uitwedstrijden uitstekend. Daar zullen wij nu een einde aan moeten maken.” Door de slechte periode die Feyenoord meemaakt, zijn er in De Kuip de laatste tijd ook lege plekken zichtbaar. „De mensen die er wel zijn, zullen ons nog steeds steunen en zij zijn ook heel belangrijlk.”

In de strijd om de derde plaats in de Eredivisie kan Feyenoord donderdagavond de achterstand op AZ tot één punt verkleinen. De Alkmaarders kwamen dinsdag bij Vitesse niet verder dan een gelijkspel (2-2).