Dubbel gevoel Dumoulin: ’Dit is wat het is’

De tijdrit werd gewonnen door de Belg Wout van Aert van Jumbo-Visma, die 47 seconden sneller was dan Dumoulin.

„Er is altijd iets in me dat hoopt op meer, dus ik zal altijd teleurgesteld zijn, ook al was dit te verwachten”, zei Dumoulin. „Ik zou hier in de vorm willen zijn dat ik kan koersen en winnen, maar dat ben ik niet. Ik weet waarom en ik weet dat ik niet meer moet verwachten. Dit is wat het is.”

Sunweb liet eerder weten dat het herstel van de knieblessure van Dumoulin vertraging had opgelopen. Ploegleider Aike Visbeek was tevreden met het optreden van zijn kopman. „Hij moet nog beter in vorm komen om te kunnen winnen, maar we kunnen dit accepteren en zijn blij met waar hij nu staat. Tom wordt met de dag sterker en de ploeg gaat steeds beter rijden.”

