Ramp Hillsborough: doodslag niet bewezen

De jury van de rechtbank in Preston lukte het niet een eenduidig antwoord te geven op die vraag, zo hoorde de inmiddels 74-jarige David Duckenfield woensdag. Het is nog niet duidelijk of hij een straf krijgt. Het Openbaar Ministerie in Engeland wil de zaak opnieuw voorbrengen.

Naast Duckenfield stond ook Graham Mackrell terecht. De voormalig secretaris van Sheffield Wednesday werd schuldig bevonden aan het niet nakomen van wetten rond de veiligheid.

Hillsborough is het voormalige stadion van Sheffield Wednesday. In 1989 kwamen 96 supporters van Liverpool in het gedrang om het leven toen er tijdens een bekerwedstrijd tussen Liverpool en Nottingham Forest paniek uitbrak op de tribunes.