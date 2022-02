Ten Hag: ’We geven het met twee tegengoals weg’

Blind gaf met lichte teleurstelling de conclusie simpel weer: „Het is zonde, maar we moeten het in Amsterdam afmaken.”

De open wedstrijd had voor beide ploegen de goede kant op kunnen vallen, zag ook Vertonghen: „Bij de 2-2 gaan we allebei nog op zoek naar de zege. Als je twee keer achter komt en het spelbeeld ziet dan is deze uitslag meenemen naar Amsterdam uiteindelijk niet slecht.”

Oefenmeester Erik ten Hag trok een hardere conclusie: „Ik denk dat we de wedstrijd in handen hebben, maar geven het met twee tegengoals toch weg. We waren aan de bal niet goed vandaag, en maakten tegelijkertijd geweldig uitgespeelde kansen niet af.”