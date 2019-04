Frenkie de Jong dacht na over Tottenham Hotspur

„Het was niet het juiste moment. Ik was nog niet klaar bij Ajax en ik had nog geen volledig seizoen op mijn eigen positie gespeeld”, zo zegt De Jong. „Daarnaast was ik in die periode geblesseerd. Dus toen dacht ik: ’nog niet’. Ik had het gevoel dat ik nog een jaar of langer bij Ajax moest blijven. Ik heb wel lang nagedacht over hun aanbod. Ik zie Tottenham als een heel stabiele club en ze worden allemaal maar beter. Ze geven jonge spelers een kans en trainer Mauricio Pochettino maakt jonge spelers ook beter.”

De Jong maakt komende zomer de overstap naar FC Barcelona. Met de overgang is een bedrag van 86 miljoen euro gemoeid. Eerst maakt hij in Amsterdam nog het seizoen af. Met Ajax doet de talentvolle middenvelder nog op drie fronten mee. Zo is de ploeg met PSV volop verwikkeld in de titelstrijd, staat de equipe van trainer Erik ten Hag in de bekerfinale tegenover Willem II en nemen de Amsterdammers het in de kwartfinales van de Champions League op tegen Juventus.