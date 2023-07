Philipsen flikt het weer in de Tour dankzij fenomenale Van der Poel

Na een bewogen eerste paar dagen met al grote gebeurtenissen en verschillen leek het peloton even behoefte te hebben aan rust. Geen van de renners ondernam een poging om weg te rijden en dus reed de karavaan traag weg uit startplaats Dax. Na zo’n dertien kilometer had Alpecin-Deceuninck genoeg van het gezapige tempo en ging ondanks de aanwezigheid binnen de ploeg van topfavoriet Jasper Philipsen in de aanval met Michael Gogl, maar deze werd snel geneutraliseerd.

Uiteindelijk gebeurde er niets meer tot de door Philipsen gewonnen tussensprint. Kort daarna reden Benoît Cosnefroy en Anthony Delaplace samen weg uit het peloton. Het Franse duo kreeg nooit meer dan een dikke minuut en werden tijdig ingerekend.

Dus maakten de ploegen van de rappe mannen zich na een vrijwel geschiedenisloze rit zich op voor de tweede massasprint op rij. Even daarvoor werd er al een flinke sprint gereden richting de bocht het circuit op. Deze strijd werd gewonnen door een imponerende Jumbo-Visma-trein in dienst van Jonas Vingegaard. Vervolgens was het aan de sprinters.

De treinen van Phil Bauhaus en Caleb Ewan (maandag tweede en derde) zagen er sterk uit. Ondertussen ging Fabio Jakobsen tegen de grond. Ook waren er nog enkele andere valpartijen. De trein van Alpecin-Deceuninck was lang nergens te zien, maar precies op het juiste moment deed Mathieu van der Poel zijn werk, waarna Philipsen nipt Ewan wist af te houden.

