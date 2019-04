Pelé (78) in ziekenhuis opgenomen

Pelé Ⓒ Hollandse Hoogte

PARIJS - Voetballegende Pelé (78) is dinsdagavond opgenomen in een ziekenhuis in Parijs. Volgens de Franse zender RMC Sport is er geen sprake van een levensbedreigende situatie. De Braziliaan zou vanwege plotseling opkomende koorts uit voorzorg worden onderzocht.