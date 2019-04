Video: Grootse zege Van der Poel in Dwars door Vlaanderen

De Fransman Anthony Turgis werd tweede, voor de Luxemburger Bob Jungels. Achter het vijftal sprintte Danny van Poppel (Jumbo-Visma) naar de zevende plaats.

Van der Poel was zelf de initiatiefnemer van de vlucht die hij inzette bij de eerste doorkomst op de Knokteberg, ruim 60 kilometer voor de streep. Na wat wisselingen voorop bleven er vijf man over en waren het met name Jungels en Van der Poel die het meeste werk leverden.

Voor Van der Poel is het zijn tweede zege van het seizoen na zijn winst in de GP de Denain. In Gent-Wevelgem finishte hij afgelopen zondag nog als vierde. De winst in Dwars door Vlaanderen betekende zijn eerste overwinning in de WorldTour. De wereldkampioen veldrijden behoort meteen ook tot de favorieten voor de Ronde van Vlaanderen, die zondag wordt verreden.

De koers moest kort voor de Kluisberg, op ruim 70 kilometer voor de finish, worden geneutraliseerd omdat het vrouwenpeloton dreigde te worden ingelopen. Acht koplopers, onder wie Ramon Sinkeldam, werden door de jury weer vooruit gestuurd, waarna Van der Poel de eerste was die een poging deed over te steken naar de vluchters.

Van de vroege vluchters bleef alleen de Portugees Nelson Oliveira over. Bij de tweede doorkomst op de Knokteberg reed de Oostenrijker Lukas Pöstlberger naar hem toe, niet veel later gevolgd door Van der Poel, Jungels, Turgis en de Belg Tiesj Benoot. Oliveira reed lek en verloor zijn plek voorin.

„Het was in de slotfase opletten dat er niemand meer ontsnapte”, keek de winnaar terug op de finale. „Dat lukte goed. In de sprint keek ik net op tijd om toen Turgis van de zijkant kwam. Ik voelde dat er nog een sprint in de benen zat.”