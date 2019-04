Klopp rekent op Van Dijk

De veelgeprezen verdediger heeft volgens de Duitse coach geen fysieke klachten overgehouden aan de laatste wedstrijd. „Alles is goed, hij traint normaal met de groep mee”, liet Klopp weten. „Ik heb verder ook geen andere berichten gehoord.”

Van Dijk liep zondag in de slotfase van de gewonnen competitiewedstrijd tegen Tottenham Hotspur (2-1) een blessure op. Hij strompelde na afloop met een ingepakte enkel door de catacomben van Anfield. Klopp vreesde dat hij Van Dijk in de beslissende fase van het seizoen even kwijt zou zijn, maar inmiddels is hij alweer gerustgesteld.

Liverpool speelt vrijdag als koploper van de Premier League uit tegen Southampton, de vorige club van Van Dijk. Vier dagen later staat het eerste duel met FC Porto in de kwartfinale van de Champions League op het programma.