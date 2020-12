Frank de Boer: ’WK podium om misstanden Qatar onder aandacht te brengen’

Bondscoach Frank de Boer. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - De weg naar het WK in Qatar in 2022 gaat voor het Nederlands elftal via Turkije, Noorwegen, Montenegro, Letland en Gibraltar. „Geen poule des doods”, aldus bondscoach Frank de Boer. Dinsdag braakt de FIFA-computer het speelschema uit voor de tien interlands, die allemaal in het kalenderjaar 2021 worden afgewerkt. Wint Oranje de poule niet, dan heeft het nog een kans via een knock-outfase in maart 2022.