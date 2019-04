Alonso: ’Nog nooit iemand sneller geweest’

Opeens was de tweevoudig wereldkampioen er in Melbourne weer, terwijl hij vorig seizoen nog zijn afscheid in de Formule 1 had aangekondigd. Zelf rijdt hij niet meer in de koningsklasse van de autosport, maar tijdens de afgelopen twee Grand Prix’ stond hij toch bij het team van McClaren. Alsono test overigens wel nog voor zijn laatste werkgever in de Formule 1.

Nummer één

De agenda van Alonso is er niet minder vol op geworden sinds hij de Formule 1 heeft verlaten. Zo staat volgende maand de Indianapolis 500 op de planning en eerder dit seizoen won de Spanjaard de 24 Uur van Le Mans, Daytona en Sebring. Alles om te bewijzen dat hij nummer één is. „Ik denk ook dat ik dat ben”, zegt Alonso bescheiden tegen RaceFans. „Maar dat zegt iedereen van zichzelf. Het is echter erg moeilijk om dat te bewijzen, zeker in de Formule 1. Je kan wel een goede wagen hebben, maar het gaat om het volledige pakket. Met mijn twee wereldtitels heb ik wel genoeg bewezen.”

Stoppen

De 37-jarige coureur, die in 2005 en 2006 wereldkampioen werd, heeft genoeg meegemaakt in de racewereld, maar hij is nog steeds op zoek naar een uitdaging, want van stoppen wil Alonso niks te weten. „Zo lang ik de snelheid heb zal ik altijd blijven racen. Ik stop pas met racen als iemand in dezelfde auto sneller is dan ik. Tot zover is dat nog nooit gebeurd.”