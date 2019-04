Bayern in knotsgek bekerduel langs laagvlieger

De kampioen zegevierde na een bewogen avond met 5-4 en drong voor de tiende opeenvolgende keer door tot de halve finale van het Duitse bekertoernooi.

Robert Lewandowski maakte in de slotfase het winnende doelpunt. De Pool, die wegens griep op de bank was begonnen, deed dat uit een strafschop. Hij had ook al de 3-2 voor zijn rekening genomen.

Breekpunt was de rode kaart, die international Niklas Süle van de thuisclub al na een kwartier - bij 1-0 voor - kreeg. Daarna vloog het duel alle kanten op. Heidenheim kwam op 1-2 en werkte een achterstand van 4-2 weg.

Leon Goretzka zette Bayern op voorsprong, nog voor rust scoorden Robert Glatzel en Marc Schnatterer tegen. Na de hervatting maakte Thomas Müller gelijk, daarna kwam de thuisclub door Lewandowski en Serge Gnabry op 4-2. Door twee keer Glatzel, waarvan één keer van elf meter, werd het 4-4.

Heidenheim is de vierde club die het lukt in de Alianz Arena van Bayern tenminste vier keer te scoren in één duel. Eerder deden dat Werder Bremen, Real Madrid en VfB Stuttgart.

Hamburger SV en Leipzig drongen een dag eerder al door tot de laatste vier.