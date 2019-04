Fortuna pakt punt, Rodriguez misdraagt zich

De bezoekers speelden bijna een uur lang met een man meer, maar konden niet tot scoren komen. Met dertig punten zijn beiden ploegen in de strijd om behoud nog niet veilig.

In het eerste half uur waren de beste kansen voor Fortuna Sittard. Doelman Robert Zwinkels bleef echter goed op de been. In de 32e minuut moest de thuisclub met tien man verder. José Rodriguez deelde een elleboogstoot uit aan Shaquille Pinas, die met een masker speelde. Arbiter Jochem Kamphuis stuurde de Spaanse middenvelder van het veld.

Daarna werd ADO gevaarlijk. Topscorer Abdenasser El Khayati (naast) en Lex Immers (redding doelman Alexei Koselev) waren nog voor de rust dicht bij 0-1.

Fortuna vocht na de pauze voor wat het waard was. De Limburgse defensie wankelde onder de Haagse druk, maar hield stand. Erik Falkenburg was als invaller bij ADO de gevaarlijkste man. Hij kopte onder meer op de lat. Vlak voor tijd liet het strijdbare Fortuna nog twee goede kansen liggen. De remise was al met al terecht.

