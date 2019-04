Uitzonderlijke Ajax-mijlpaal Huntelaar

De 35-jarige spits van de Amsterdammers maakte in Emmen zijn 100e competitiedoelpunt voor Ajax. Sinds Dennis Bergkamp in 1993 had geen enkele speler die mijlpaal bereikt in dienst van de club uit de hoofdstad. Huntelaar zorgde in de 53e minuut voor de vierde treffer van Ajax, dat in ieder geval voor één dag de koppositie overneemt van PSV.

Er zijn nu negen Ajacieden die honderd of meer Eredivisie-goals hebben gemaakt. Johan Cruijff is de enige speler met meer dan 200 goals in de Eredivisie: 204 treffers. Piet van Reenen maakte nog meer competitiegoals voor Ajax (273), maar dat gebeurde niet in de Eredivisie.