Ajax zet PSV onder grote druk

Op bezoek bij Emmen moest Ajax-trainer Erik ten Hag een beetje sleutelen aan zijn opstelling. Noussair Mazraoui moet namelijk een schorsing van twee wedstrijden uitzitten. Zijn vervanger werd Rasmus Kristensen. Daarnaast koos Ten Hag voor Klaas-Jan Huntelaar in de punt van de aanval, mede omdat Hakim Ziyech - net hersteld van een kuitblessure - rust kreeg.

Schijnwerpers

Veel van de schijnwerpers werden voorafgaand aan de wedstrijd gericht op Kjell Scherpen. De Emmen-doelman staat namelijk nadrukkelijk in de belangstelling van de Amsterdammers.

Ajax-aanhang met ’kakkerlak-spandoek’. Het woord kakkerlak wordt in de voetballerij gebruikt als belediging voor Feyenoord(ers). Ⓒ Hollandse Hoogte

De 19-jarige Scherpen kreeg een hoop haat over zich heen van Ajax-supporters, omdat hij ooit als 11-jarige via sociale media liet weten voor Feyenoord te zijn. Het zat de fanatieke aanhang van de Amsterdammers zelfs zo diep, dat zij tijdens de wedstrijd een spandoek tentoonstelden met de tekst ’Scherpen kakkerlak’. Het thuispubliek reageerde als reactie daarop met zijn eigen spandoek: ’Scherpen is te goed voor Amsterdam.’

Emmen-supporters steken Kjell Scherpen een hart onder de riem. Ⓒ Hollandse Hoogte.

Het heeft beide clubs er echter niet van weerhouden om verder te gaan met onderhandelen. Volgens Emmen-directeur Ronald Lubbers komt zijn club er met Ajax hopelijk op korte termijn uit.

Effectief

Naast het ’pro -en anti-schouwspel’ rondom Scherpen werd er ook gewoon gevoetbald in Emmen. De eerste keer dat Ajax gevaarlijk werd was het meteen raak. Na een fraaie combinatie tikten de bezoekers dwars door de defensie van Emmen. Huntelaar zette de aanval op met Donny van de Beek als eindstation. De middenvelder dacht geen seconde na en schoot randje zestien raak.

Donny van de Beek (l) bedankt Klaas Jan Huntelaar voor de assist nadat hijzelf de 1-0 tegen de touwen schoot. Ⓒ Matty van Wijnbergen

De voorsprong werd vlak voor rust verdubbeld door Daley Blind. Emmen stond niet op te letten bij een vrije trap van Lasse Schöne, die de bal met een boogje achter de verdediging legde. Blind rondde vervolgens fraai af. Zo ging een slordig, maar effectief Ajax, met een comfortabele voorsprong de rust in.

Honderd voor Huntelaar

Vlak na rust schoot David Neres de 3-0 binnen. De Braziliaan reageerde alert op een vrije trap van Dusan Tadic, die door Scherpen ongelukkig werd verwerkt.

Een aantal minuten later mocht ook Huntelaar meedelen in de feestvreugde. De spits behaalde met zijn goal overigens een bijzondere mijlpaal. De oud-international maakte namelijk zijn 100e treffer in het shirt van Ajax.

Doelpuntenregen

De goals vielen na rust als rijpe appelen bij Emmen-Ajax. Neres maakte op het uur zijn tweede van de avond (5-0). Drie minuten later stond Emmen op het scorebord. Nicolas Tagliafico speelde de bal terug op doelman André Onana, die daarvan leek te schrikken, want het leder rolde zo het Ajax-doel in.

Jafar Arias nam het laatste doelpunt van de avond voor zijn rekening. De aanvaller krulde de bal netjes in de hoek en liet Onana kansloos.

Koppositie

Door de zege op Emmen heeft Ajax voor even de koppositie overgenomen van PSV. Ajax heeft namelijk één punt meer dan de naaste concurrent. De Eindhovenaren hebben echter wel een wedstrijd minder gespeeld en komen donderdagavond in actie. De regerend landskampioen neemt het in eigen huis op tegen PEC Zwolle.

