Jubilaris Huntelaar: ’Ik kan mij de meesten wel herinneren’

„Je moet geduldig zijn ja, maar vandaag (woensdag, red.) was het eindelijk zo ver”, zegt een gelukkige Huntelaar tegen Fox Sports. De veteraan moet vaak vanaf de bank toekijken, maar mocht woensdagavond tegen Emmen weer eens vanaf de aftrap meedoen. „Ik wist het van te voren, maar dat maakt het niet minder lastig. Ik wil gewoon zoveel mogelijk spelen”, aldus Huntelaar, die soms moeite heeft met zijn rol als reserve.

Zeuren doet de 35-jarige jubilaris echter niet. „Het was een lekkere wedstrijd en ook lekker om te scoren”, zegt Huntelaar, die zijn 100e Ajax-goal maakte. „Ik kan mij de meesten nog wel herinneren. Als ik iets ouder ben kijk ik ze misschien wel allemaal een keertje terug”, lacht de oud-international, die zijn omhaal tegen Heracles zijn mooiste Ajax-goal vindt.

Naast zijn jubileumgoal was Huntelaar ook tevreden over het resultaat. „Het was een goede overwinning. Er zaten goede doelpunten tussen en mooie combinaties. Jammer van de twee tegengoals aan het einde, maar we staan wel bovenaan nu.”

