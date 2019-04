Ten Hag prikkelde Huntelaar

„Op dit scenario hoop je”, sprak de tukker in gesprek met FOX Sports. „We speelden scherp tegen een ambitieuze tegenstander. Op voorhand zeiden we: ’de eerste kans moet direct zitten.’ En dat was zo. Vlak voor rust maakten we de 0-2. Vervolgens boekten we een redelijke makkelijke zege.”

Ten Hag zag de 35-jarige Klaas-Jan Huntelaar voor de 100e keer een Eredivisie-doelpunt in het shirt van Ajax. „Ik zei gisteren tegen hem op de training: ’het duurt allemaal een beetje lang.’ Vandaag was hij messcherp. In de slotfase verloren we als ploeg de scherpte. Ik begrijp het allemaal. Het is menselijk. Maar in plaats van dat we er twee goals bijmaken, krijgen we er twee tegen. Dat mag niet gebeuren.”

Ten Hag constateerde dat Ajax een fitte indruk maakte. „Fysiek staan we er goed op. We kunnen het allemaal goed verwerken. Het is nu zaak om fris in het hoofd te blijven”, besloot de trainer van Ajax, die voor in ieder geval voor één dag bovenaan staat in de Eredivisie.

Bekijk ook: Ajax zet PSV onder grote druk

Ajax neemt het komend weekeinde in een uitduel op tegen Willem II. Volgende week woensdag wacht het heenduel met Juventus in de kwartfinales van de Champions League. Zes dagen later wacht de return in Turijn. Tussendoor neemt Ajax het thuis op tegen Excelsior.