Scherpen: ’Ajax is beste club van Nederland’

„Klote, want we gaan er met 5-2 af”, zegt Scherpen tegen Fox Sports als hem gevraagd wordt hoe hij zich voelt. „Ook persoonlijk, want we gaan er gewoon hard af.”

Focus

Ajax en Emmen zijn in onderhandeling over Scherpen. De Amsterdammers zien de doelman graag naar de hoofdstad komen, al zijn de supporters van de club het daar niet mee eens. Als 11-jarige Scherpen plaatste namelijk berichten op sociale media dat hij voor Feyenoord is. „Je ziet dingen voorbij komen, maar ik focus mij op de wedstrijd”, zegt de 19-jarige Scherpen over alle negativiteit die hij over zich heen kreeg. „Ik sluit mij ervoor af. Dat heb ik met meer dingen dit seizoen gedaan”, aldus Scherpen, die eerder dit seizoen zijn broer verloor.

Ontwikkelen

Ondanks alle haat waarmee Scherpen te maken krijgt, wil hij toch zijn handtekening onder een contract bij Ajax zetten. „De clubs zijn in gesprek. Het gaat de goede kant op, dus het is even afwachten”, zegt de keeper die met Emmen tegen degradatie vecht.

„Bij Ajax kan ik mij goed ontwikkelen. Het is de beste club van Nederland. Ik praat er ook over met mijn familie en zaakwaarnemer. Zij vertellen mij dat ik moet doen waar ik mij goed bij voel”, zegt Scherpen, die ook openstaat om een jaar verhuurd te worden aan Emmen, mochten alle contractonderhandelingen goed verlopen. „Dan moeten we er wel in blijven natuurlijk.”

