Kluivert blinkt uit bij AS Roma

Na twee nederlagen op rij leverde de thuiswedstrijd tegen Fiorentina een punt op: 2-2. Kluivert, die in de 58e minuut werd gewisseld, bracht twee assists op zijn naam. Nicolo Zaniolo (1-1) en Diego Perotti (2-2) scoorden voor de Romeinen, die nog lang niet zeker zijn van Europees voetbal komend seizoen.

Nummer drie Internazionale versloeg Genoa met 4-0. De treffers kwamen op naam van Roberto Gagliardini (twee), Ivan Perisic en Mauro Icardi (strafschop). De laatste maakte zijn rentree na een absentie van bijna twee maanden. De Argentijn moest in februari zijn aanvoerdersband inleveren.

Volgens trainer Luciano Spalletti was Icardi er met zijn hoofd niet helemaal bij door de onderhandelingen over een nieuwe contract. De nummer 9 was woest en weigerde te spelen voor Inter. Circa twee weken geleden werd het conflict uitgepraat en keerde hij in Milaan terug op het trainingsveld.