Nieuwe td NAC schrapt logo PSV

Van den Abbeele bezweert echter dat er geen sprake is van conflicterende belangen. „De informatie op de website is achterhaald. Ik ga die logo’s er snel af laten halen”, aldus de nieuwe technische baas van NAC.

„Het bedrijf is helemaal afgebouwd, al vorig jaar toen ik als technisch directeur bij Sint-Truiden ging werken. Het enige dat ik nog doe, is dat een aantal clubs werkt met de scoutingssoftware, die wij ontwikkeld hebben. Die heb ik via dat bedrijf nog in licentie, maar verder is er geen enkele relatie meer tot andere clubs. Over de data die er zijn, heb ik persoonlijk de beschikking en die kan ik gebruiken als technisch directeur van NAC.”