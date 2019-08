Tottenham mikt op twee megatransfers

Voorzitter Daniel Levy wil nog voor het sluiten van de transfermarkt, in Engeland is dat donderdag al, aanvallers Philippe Coutinho van FC Barcelona en Paulo Dybala van Juventus naar het nieuwe White Hart Line halen

De verliezend Champions League-finalist wil Coutinho op huurbasis wegplukken uit Camp Nou, waar hij zeker na de komst van Antoine Griezmann geen kans meer lijkt te maken op een basisplaats. Eerder kende de Braziliaan een succesvolle periode bij Liverpool.

Paulo Dybala Ⓒ Hollandse Hoogte

Voor Dybala zou Tottenham liefst 70 miljoen euro willen neertellen. Volgens Italiaanse media zou Juventus al akkoord zijn. Eerder accepteerde De Oude Dame al een bod van Manchester United op de Argentijnse aanvaller, maar die liet vervolgens blijken geen trek te hebben in een overstap naar de in verval geraakte Mancunians. Tottenham lijkt betere papieren te hebben. De Spurs komen dit seizoen in tegenstellin tot United wel uit in de Champions League.

Philippe Coutinho Ⓒ Hollandse Hoogte