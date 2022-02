Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik denk dat er niemand is die het haar niet gunt’ Vreugde om Amerikaans goud in Nederland: ’Iemand moest Erin het eerste zetje geven’

Door Nick Tol en Willem Held Kopieer naar clipboard

Bianca Roosenboom en Erin Jackson Ⓒ Neeke Smit

PEKING - Twee olympisch kampioenen, allebei met een bijzonder verhaal. De Chinees Tingyu Gao (24) en Amerikaanse Erin Jackson (29) maakten afgelopen weekeinde de hooggespannen verwachtingen waar door de 500 meter in Peking te winnen. De Nederlandse Bianca Roosenboom, die zaterdag haar (marathon)schaatsen aan de wilgen hing, zat zondag ’juichend en huilend’ voor de televisie. Zij is er namelijk verantwoordelijk voor dat Jackson ruim vijf jaar geleden voor het eerst de ijzers onderbond. Op het kunstijs in Dronten.