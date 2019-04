Stam over Van Bommel: ’We gunnen elkaar niks’

„Wij konden het goed met elkaar vinden en hebben nog steeds contact, wat dat betreft zit het allemaal goed. Maar elkaar wat gunnen is er vanavond niet bij? Nee, hij gunt ons niks en we gunnen hem niks”, grijnst PEC-coach Stam. „Zo werkt het dan ook wel weer in de voetballerij als je aan het roer staat van een club en de punten hard nodig hebt.”

Bekijk ook: Ajax zet PSV onder grote druk

Stam is komend seizoen trainer van Feyenoord en speelde voor PSV en Ajax. Vraag hem dan maar eens wie hij denkt dat er kampioen wordt… „Haha, daar ga ik niets over zeggen en houd ik me niet mee bezig”, waagt Stam zich niet aan voorspellingen. Hij verwacht in de titelrace een direct ’agressief’ PSV. Met een andere bezetting dan zondag tegen Ajax, toen Van Bommel zijn creatieve middenvelders op de bank hield.

Hij heeft de Eindhovenaren hoog zitten. „Het is een elftal met een heel goed karakter”, zegt Stam. „Niet voor niets trekken ze wel eens wedstrijden op het einde nog over de streep. Of dat mede door de trainer komt? Trainer en spelers. Als trainer kun je die mentaliteit niet in het elftal hameren, spelers moeten dat ook vanuit zichzelf hebben. Op mentaliteit kun je deels selecteren en hier en daar kun je dat natuurlijk aanmoedigen, zodat spelers zich meer bewust worden van wat er gevraagd wordt. Op dat vlak zijn hij en ikzelf natuurlijk voorbeelden van types die dat graag willen zien.”

Bekijk ook: Heet avondje voor Van Boekel bij PSV