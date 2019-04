Van Bommel: ’Genoeg gezegd over de VAR’

„Volgens mij is daar al genoeg over gezegd de afgelopen dagen. Ik heb er vanmorgen (gisteren, red.) ook weer iets over gelezen”, doelt de PSV-trainer op de mening van oud-topscheidsrechter Mario van der Ende in deze krant, onder meer over het niet geven van een strafschop aan aanvaller Hirving Lozano na een overtreding van Ajax-verdediger Daley Blind.

„Ik heb nog steeds mijn twijfels over de VAR. Je bent afhankelijk van de interpretatie van één persoon die achter een tv-scherm zit en herhalingen vanuit allerlei hoeken ziet”, aldus Van Bommel, die natuurlijk weet dat de VAR tijdens Ajax-PSV vanavond bij PSV-PEC Zwolle de scheidsrechter is: Pol van Boekel. „Of ik nog even aanklop bij hem? Ik praat altijd met officials, dat weet je…”

