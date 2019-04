Veltman klaar voor Ronaldo

Trainer Erik ten Hag heeft even een vacature voor de positie rechts in zijn defensie omdat de geschorste Noussair Mazraoui de duels met FC Emmen, Willem II en Juventus moet overslaan. De afgelopen weken leek Veltman als invaller een streepje voor te hebben op Kristensen. En als je in Drenthe goed naar Ten Hag luisterde, hoeft de negentienvoudig international niet te wanhopen. „Joël krijgt zijn kans nog wel”, zinspeelde de coach waarschijnlijk op de komende twee wedstrijden.

Voor Veltman zou een basisoptreden tegen Willem II en vooral tegen Juventus een mooie beloning zijn voor negen maanden revalideren. Vorig jaar april liep hij een zware knieblessure op.

„Natuurlijk twijfel je wel eens”, erkent Veltman, die het vorige seizoen nog als aanvoerder begon. „Maar gelukkig kon ik op de training weer snel mee toen ik fit was. Ajax heeft drie oefenduels geregeld en ik ben nu tegen FC Emmen voor de vijfde keer ingevallen. Ik voel me sterk, maar heb nog niet de conditie van Daley Blind of Matthijs de Ligt die het hele jaar al spelen.”

Is Veltman dan wel de juiste man om tegen Juventus te belasten met de bewaking van Cristiano Ronaldo, als de Portugees op tijd hersteld is van een hamstringblessure? „Ik denk dat ik daar klaar voor ben”, antwoordt de verdediger die twee jaar geleden tijdens de finale van de Europa League tegen Manchester United als één van de weinige Ajacieden overeind bleef.