Sport kort - Curlers lijden zesde nederlaag op WK

In de rubriek Sport Kort hebben we aandacht voor de overige sportgebeurtenissen. Dagelijks brengen we hier in een korte samenvatting de andere hoogtepunten.

22:04 uur : De Nederlandse curlers hebben op het WK in het Canadese Lethbridge hun zesde nederlaag geleden. Rusland was met 7-4 te sterk voor het team van bondscoach Shari Leibbrandt. De ploeg behield de achtste plaats en speelt in de Nederlandse nacht nog tegen Italië.

22:02 uur : Nicholas Heiner heeft goede zaken gedaan in de Nederlandse selectiestrijd om een olympisch zeilticket in de Finnklasse. De 29-jarige zeiler uit Enkhuizen houdt zijn concurrent Pieter-Jan Postma in ieder geval achter zich tijdens wedstrijden om de Prinses Sofia Cup voor de kust van Palma de Mallorca. Heiner heeft met een zesde plaats nog uitzicht op deelname aan de afsluitende medalrace, in tegenstelling tot Postma, die naar de 28e plaats zakte.

18:17 uur : Trainer Marco Rose gaat volgend seizoen zo goed als zeker aan de slag bij Borussia Mönchengladbach. Volgens verschillende Duitse media wordt de 42-jarige Duitser de opvolger van Dieter Hecking.

16.56 uur : Het professionele hardloopteam van atletenmanager Jos Hermens krijgt nog eens twee jaar ondersteuning van verzekeringmaatschappij NN. Het voortbestaan van NN Running Team is verzekerd tot en met december 2022.

16.41 uur : Roompot-Charles doet begin volgende maand mee aan de Ronde van Yorkshire, die van 2 tot en met 5 mei wordt verreden. De Nederlandse procontinentale ploeg vervangt de Colombiaanse ploeg Manzana Postobón, die te maken heeft met visumproblemen.

15:04 uur Trainer Niko Kovac van Bayern München denkt zaterdagavond in de topper tegen Borussia Dortmund weer te kunnen beschikken over keeper Manuel Neuer. ,,Hij heeft een test ondergaan en alles zag er goed uit", aldus Kovac. ,,Het is afwachten hoe de training vrijdag verloopt, maar ik ben erg optimistisch gestemd."

14:19 uur Dai Dai N'tab heeft zijn contract bij Team Reggeborgh, de schaatsploeg van coach Gerard van Velde, met drie jaar verlengd. De sprinter blijft tot en met de Olympische Winterspelen van 2022 aan Reggeborgh verbonden.

14:17 uur De Mexicaanse spits Raúl Jiménez speelt ook de komende seizoenen bij Wolverhampton Wanderers. De Engelse club neemt Jiménez in de zomer definitief over van Benfica. Als huurling maakte de 27-jarige Mexicaan dit seizoen al twaalf doelpunten voor de nieuwkomer in de Premier League.

08:00 uur De basketballers van Orlando Magic hebben na de zege op New York Knicks (114-100) een ticket voor de play-offs in handen. Orlando Magic schoof dankzij de 39e zege van het seizoen op naar de achtste plaats in de oostelijke divisie van de NBA. Daarin moeten nog drie tickets voor de play-offs verdeeld worden.

Evan Fournier (10) van Orlando Magic probeert te scoren tussen Emmanuel Mudiay en John Jenkins in. Ⓒ USA TODAY Sports

07:00 uur Het Nederlandse curlingteam heeft op het WK in Canada een zege uit handen gegeven. Oranje ging in het duel met Duitsland het laatste 'end' in met een voorsprong van 6-4, maar de Duitsers wisten dankzij drie punten de winst te pakken: 6-7. De mannen van bondscoach Shari Leibbrandt staan met drie zeges tegenover vijf nederlagen op de achtste plek in het klassement.