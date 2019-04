Poldervaart weg bij Excelsior

„De reden is dat ik de groep naar mijn idee en gevoel niet meer kan raken”, zegt Poldervaart op de website van de Roterdammers. „Het clubbelang staat nu voorop en daarom heb ik besloten om mijn contract in te leveren. Excelsior is het belangrijkste.”

Excelsior verloor woensdagavond voor eigen publiek met 2-1 van NAC Breda en staat maar net boven de degradatiezone in de eredivisie.

Poldervaart was bezig aan zijn eerste seizoen bij Excelsior. Hij werkte daarvoor als fysiotherapeut bij de Rotterdamse club.

Bekijk ook: Koch helpt NAC in slotfase aan zeldzame zege

Algemeen directeur Ferry de Haan zegt de keuze van Poldervaart te respecteren. „Het tekent hem dat hij deze keuze in het belang van Excelsior heeft gemaakt. De club heeft in zijn ogen nu iemand anders nodig. Wij vinden dit vooral ook een persoonlijk drama voor Adrie. Ik ga ervan uit dat een ieder beseft dat het niet kan zoals we gisteren voor de dag kwamen en dat het echt anders moet, willen wij het eredivisieschap veiligstellen.”