’Nederland vijfde bij Winterspelen met 21 medailles’

Kopieer naar clipboard

Ireen Wüst viert haar goud in Pyeongchang. Ⓒ René Bouwman

Nederland wint bij de komende Olympische Winterspelen in Beijing 21 medailles. Dat is de verwachting van sportdatabureau Nielsen's Gracenote. Nederland zou met dat aantal uitkomen op de vijfde plaats in de medaillespiegel.