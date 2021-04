Excuses makkelijker dan schadevergoedingen: wie gaat bedragen berekenen en betalen?

Voorzitter Monique Kempff van de KNGU: „Er is minimaal een tegemoetkoming op zijn plaats als erkenning van het leed dat is aangedaan.” Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De inkt van het langverwachte rapport over misstanden in de gymsport was nog niet droog of de eerste aanbeveling werd al opgevolgd. Turnbond KNGU ging diep door het stof en maakte excuses aan alle slachtoffers. De tweede aanbeveling, serieus werk maken van schadevergoedingen, is minder makkelijk waar te maken. Want wie zal dat berekenen en betalen?