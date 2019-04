Bonucci licht omstreden uitspraken toe

Kean, een Italiaan van Ivoriaanse afkomst, werd dinsdagavond racistisch bejegend in de uitwedstrijd tegen Cagliari en ging vervolgens bij het juichen met de armen gespreid voor een vak met supporters van de thuisclub staan om zijn onbegrip te laten blijken. Bonucci keurde die actie af en zei „dat de schuld half bij de supporters van Cagliari en half bij Kean lag.”

Veel spelers reageerden verbaasd op de uitspraken van Bonucci, die ook stelde dat Kean zijn doelpunt met ploeggenoten had moeten vieren. Onder anderen Memphis Depay zei op Twitter dat hij de uitspraken van Bonucci ongepast vond.

„Na 24 uur wil ik mijn gevoelens ophelderen. Gisteren werd ik aan het einde van de wedstrijd geïnterviewd en mijn woorden zijn duidelijk verkeerd begrepen”, schreef Bonucci woensdagavond laat op Instagram. „Waarschijnlijk omdat ik te snel was in de manier waarop ik mijn gedachten uitdrukte. Uren en jaren zijn niet genoeg om over dit onderwerp te praten. Ik veroordeel alle vormen van racisme.”