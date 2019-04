Statistieken - Soepele zeges PSV en Feyenoord

PSV was woensdagavond de koppositie kwijtgeraakt aan Ajax, maar veroverde die in het Philips Stadion weer tegen PEC Zwolle. Mark van Bommel troefde zijn oud-ploeggenoot Jaap Stam met 4-0 af. Luuk de Jong (twee keer), Steven Bergwijn en Donyell Malen zorgden voor de doelpunten, die PSV weer aan een voorsprong van twee punten op Ajax hielpen.

In Rotterdam had Feyenoord geen kind aan SC Heerenveen. De formatie van Giovanni van Bronckhorst zag voor rust twee doelpunten (van Nicolai Jørgensen en Steven Berghuis) afgekeurd na tussenkomst van de videoscheidsrechter, maar leidde door Jørgensen na de eerste helft wel met 1-0. Via Berghuis en Tonny Vilhena liepen de Rotterdammers na de thee uit naar 3-0 en verkleinden zo de achterstand op nummer 3 AZ zo weer tot één punt.

