Giro-baas deelt premies niet uit aan renners, maar geeft ze aan de zorg

De organisatie liet via Twitter weten dat het prijzengeld van de etappe zal worden gedoneerd aan een medisch centrum dat zich inzet in de strijd tegen Covid-19.

Protest

De negentiende etappe in de Ronde van Italië werd vrijdag na protesten van de renners ingekort. Die zagen het na bijna drie zware weken niet zitten in de stromende regen een vlakke rit van liefst 258 kilometer af te leggen en weigerden van start te gaan.

Uiteindelijk werden de renners verplaatst naar Abbiategrasso, waar werd gestart voor een etappe van 124 kilometer, die werd gewonnen door de Tsjech Josef Cerny.

Een woedende Vegni had al aangekondigd dat iemand ging opdraaien voor het inkorten van de rit, dat hij onder druk had moeten toestaan. Volgens hem waren ook niet alle renners het met het protest eens. De Giro-baas vond ook dat er na de herstart niet was gekoerst, zo zei hij tegen de Italiaanse zender RAI. Het peloton staakte na een poosje de achtervolging op de kopgroep en kwam binnen op bijna 12 minuten.

Wielrenner Adam Hansen, die namens de rennersvakbond CPA had overlegd met de organisatie, liet in een reactie weten dat zestien ploegen hadden gevraagd om de etappe in te korten. Bij de start wilden de renners volgens de Australiër niet starten en was dat een collectief besluit.

