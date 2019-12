Humphries verslaat Kurz en staat in achtste finales WK darts

’Cool Hand Luke’ was in zijn partij in de derde ronde te sterk voor een van de verrassingen van dit toernooi, de Duitser Nico Kurz. Humphries won het duel met 4-2.

Nadat de stand na vier sets 2-2 was, lag het breekpunt in de vijfde leg van de vijfde set. Kurz kreeg één pijl om de set van Humphries binnen te halen en daarmee op een 3-2 voorsprong te komen, maar faalde. Dat deed Humphries daarna niet, waardoor híj op een 3-2 voorsprong in sets kwam.

In de zesde set brak Humphries zijn Duitse opponent vervolgens meteen weer, en daarmee nam hij het laatste restje twijfel weg. Via een 3-1 overwinning pakte hij de zesde set en daarmee uiteindelijk de wedstrijd.

PROGRAMMA EN UITSLAGEN

Maandag 23 december (vanaf 13.40 uur)

Nico Kurz - Luke Humphries 2-4

Adrian Lewis - Darren Webster

Luke Woodhouse - Dimitri van den Bergh

Maandag 23 december (vanaf 20.10 uur)

Dave Chisnall - Jeffrey de Zwaan

Gary Anderson - Ryan Searle

Peter Wright - Seigo Asada