Lewis, Humphries en Van den Bergh naar laatste 16 WK darts

’Cool Hand Luke’ was in zijn partij in de derde ronde te sterk voor een van de verrassingen van dit toernooi, de Duitser Nico Kurz. Humphries won het duel met 4-2.

Nadat de stand na vier sets 2-2 was, lag het breekpunt in de vijfde leg van de vijfde set. Kurz kreeg één pijl om de set van Humphries binnen te halen en daarmee op een 3-2 voorsprong te komen, maar faalde. Dat deed Humphries daarna niet, waardoor híj op een 3-2 voorsprong in sets kwam.

Luke Humphries Ⓒ BSR Agency

In de zesde set brak Humphries zijn Duitse opponent vervolgens meteen weer, en daarmee nam hij het laatste restje twijfel weg. Via een 3-1 overwinning pakte hij de zesde set en daarmee uiteindelijk de wedstrijd.

Sensatie in wedstrijd Lewis

Ook Adrian Lewis heeft zich geplaatst bij de laatste zestien. The Jackpot toonde zich in een heuse kraker te sterk voor Darren Webster: 4-3. Lewis toonde veerkracht door van een 0-2 achterstand terug te komen naar 2-2, en na een 2-3 achterstand er via 3-3 een beslissende zevende set uit te slepen. Daarin kwam hij opnieuw achter, met 1-2 in legs, maar won hij vervolgens drie legs op rij, en daarmee de wedstrijd. Dimitri Van den Bergh plaatste zich als laatste van de middagsessie voor de achtste finales. De Belg was met 4-2 de baas over Luke Woodhouse.

Maandagavond is het de beurt aan onder meer Jeffrey de Zwaan. De enige overgebleven Nederlander naast Michael van Gerwen gaat de strijd aan met Dave Chisnall, die eerder Vincent van der Voort elimineerde.

PROGRAMMA EN UITSLAGEN

Maandag 23 december (vanaf 13.40 uur)

Nico Kurz - Luke Humphries 2-4

Adrian Lewis - Darren Webster 4-3

Luke Woodhouse - Dimitri van den Bergh 2-4

Maandag 23 december (vanaf 20.10 uur)

Dave Chisnall - Jeffrey de Zwaan

Gary Anderson - Ryan Searle

Peter Wright - Seigo Asada