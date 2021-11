Legende Federica Pellegrini zegt zwembad vaarwel, Italiaanse bobo steelt show

’Last Free 200’, schreef Pellegrini op haar sociale media, waar ze ook live de huldigingsceremonie uitzond waarbij ze de voorzitter van het Italiaans Olympisch Comité Giovanni Malago, volledig gekleed, het zwembad in werkte.

Pellegrini heeft sinds 2009 het wereldrecord (1.52,98) op de 200 meter vrije slag in handen. In Tokio vestigde ze afgelopen zomer een record door als eerste zwemster op vijf achtereenvolgende Olympische Spelen aan dezelfde afstand mee te doen. Ze deed dat eerder in 2004 (zilver), 2008 (goud), 2012 (5e) en 2016 (4e).

„Het is twintig jaar zwemmen en vermoeidheid geweest. Ik was gek op zwemmen en ik ben er nog steeds gek op. Ik zal de groep het meest missen, maar wat ik zeker niet zal missen is de vermoeidheid tijdens de training”, aldus de zesvoudig wereldkampioene.