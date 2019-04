Hamilton verdedigt rivaal Vettel

Vettel werd vooral door de Italiaans media naar de slachtbank geleid na zijn zwakke race in Bahrein. De Duitser had de volledige verantwoordelijkheid genomen voor zijn spin tijdens een duel met Hamilton, maar voor sommigen was het niet meer dan een nieuwe aflevering in een reeks van verschillende blunders.

De Britse coureur van Mercedes vindt dat Vettel het niet verdient om op dergelijke manier afgerekend te worden op een paar fouten als je zijn hele carrière bekijkt.

Knalprestaties

„Het is niet het geval dat het echt in je hoofd zit maar het overkomt ons allemaal”, aldus Hamilton. „Het is niet omdat je een viervoudig wereldkampioen bent dat je geen slechte weekenden meer hebt.”

Hij vervolgt: „Er komt meer bij kijken. Als je naar de carrière van Vettel kijkt heeft hij veel meer ’knalprestaties’ neergezet die veel harder doorwegen dan de slechte races. Zijn spin afgelopen weekend bijvoorbeeld is maar een voetnoot in de status die hij ondertussen heeft opgebouwd en gecreëerd”, zegt hij tegen F1 Journaal.

Rollen omdraaien

Nog voordat hij zijn bewuste pirouette maakte, zat Vettel in Bahrein al niet echt goed in zijn vel, na een moeizame kwalificatie moest hij de pole aan teamgenoot Charles Leclerc laten. Het zou Hamilton echter niet verbazen als de rollen volgende keer omgedraaid zijn bij Ferrari.

„Er zijn altijd momenten waar je er niet in slaagt om de juiste setup voor de auto te vinden”, gaat Hamilton verder. „Jullie zien al die kleine dingen niet die wij doen en soms wil het toch niet lukken in een bepaald weekend. De verschillen zijn zo klein en ze lijken toch zo groot.”

Wereldkampioen

„Ik weet niet hoe het komt dat hun auto’s zo’n verschillend tempo hadden maar als ik terugkijk naar mezelf en Nico (Rosberg, red) waren we tijdens de testen in Barcelona erg snel, maar tijdens de race was het verschil enorm. Maar tijdens een andere race was het dan weer anders.”

„Ik weet niet waarom maar vandaag was het zijn beurt”, sprak Hamilton na de race. „Maar hij is een wereldkampioen en een geweldige atleet, hij herstelt hier van en zal blijven pushen.”