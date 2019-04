Fortuna Sittard vier duels zonder Rodriguez

De Limburgse club accepteerde het schikkingsvoorstel van de aanklager, naar aanleiding van de rode kaart die Rodriguez woensdag kreeg tegen ADO Den Haag (0-0). De 24-jarige Spanjaard, oud-speler van Real Madrid, deelde na een half uur spelen in het strafschopgebied van ADO een elleboogstoot uit aan Shaquille Pinas.

„Een even onnodige als terechte rode kaart”, zo omschrijft Fortuna Sittard het. De Limburgers staan met 30 punten uit 28 wedstrijden op de veertiende plaats in de eredivisie, maar ze zijn nog niet vrij van degradatiezorgen. Rodriguez, een vaste waarde in het elftal van de trainers René Eijer en Kevin Hofland, mist de duels met PEC Zwolle, VVV-Venlo, NAC Breda en FC Utrecht.