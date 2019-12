Heracles-spits Dessers hoopt op interlands met Nigeria

De in België geboren aanvaller is uitstekend aan het seizoen begonnen. Namens Heracles, dat hem afgelopen zomer overnam van FC Utrecht, was hij in vijftien Eredivisie-duels was al elf keer trefzeker. Daarmee is hij momenteel topscorer.

Na een serie gesprekken met Amaju Pinnick, de voorzitter van de Nigeriaanse voetbalbond, heeft Dessers nu besloten om zich toe te leggen op een carrière bij de Super Eagles, zoals het nationale elftal van Nigeria wordt genoemd.

„Ik ben trotse Nigeriaan en kan niet wachten om mijn droom te vervullen en het groen-wit-groene shirt te dragen.”