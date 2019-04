Kanshebber Ronde van Vlaanderen ziek door champagne

De kopman van AG2R geldt als een van de favorieten, maar de Belg kampt met bronchitis, die hij vermoedelijk opliep door de champagnedouche tijdens de podiumceremonie na Gent-Wevelgem.

Naesen verkeert in supervorm. Hij werd dit voorjaar al tweede in Milaan-Sanremo en afgelopen weekend spurtte hij naar de derde plek in Gent-Wevelgem. Maar in Dwars door Vlaanderen kwam hij er niet aan te pas en eindigde hij 19de.

Na de wedstrijd bleek dat de Belg last heeft van een bronchitis en een antibioticakuur heeft gekregen, zo bevestigt hij zelf aan de Belgische zender TV Oost.

Naesen vermoedt dat hij ziek is geworden na de champagnedouche tijdens de podiumceremonie na Gent-Wevelgem. De 28-jarige renner hoopt dat de behandeling snel werkt, maar het is hoogstens twijfelachtig of hij in optimale conditie aan de start verschijnt van ’Vlaanderens Mooiste’.