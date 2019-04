Özbiliz en Willem II per direct uit elkaar

Dat gesprek vond plaats naar aanleiding van de wedstrijd Willem II - Fortuna Sittard, waarin Özbiliz weigerde in te vallen. In dat overleg is besloten dat het voor beide partijen beter is dat de wegen scheiden.

Özbiliz werd afgelopen zomer op huurbasis voor eens seizoen overgenomen van Besiktas. Hij kwam in zeventien wedstrijden in actie en scoorde daarin tweemaal.

Eerder nam Willem II ook al vroegtijdig afscheid van Donis Avdijaj.

Bekijk ook: Willem II schorst onwillige Özbiliz