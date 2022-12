Argentijn De Paul lijkt fit voor Oranje, Di Maria twijfelgeval

Volgens Argentijnse media miste De Paul woensdag de groepstraining vanwege de fysieke problemen. De 28-jarige speler van Atlético Madrid speelde elke minuut van de Argentijnse duels op het WK. Hij speelde de volledige wedstrijden tegen Saoedi-Arabië (1-2), Mexico (2-0), Polen (2-0) en de achtste finale tegen Australië (2-1).

De Paul gaf later op de dag via Instagram aan dat het goed met hem ging. „Alles is in orde”, aldus de middenvelder. „Het team blijft werken en zich voorbereiden op de wedstrijd.”

Bekijk ook: Vlaar had Messi in 2014 in zijn broekzak en heeft tip om hem af te stoppen

Di Maria

Of Ángel Di Maria vrijdagavond voor Argentinië kan uitkomen in de kwartfinale tegen het Nederlands elftal op het WK is nog onduidelijk. „We gaan straks nog trainen”, zei bondscoach Lionel Scaloni op een persconferentie. „En daarna nemen we een beslissing. Ik kan er nu weinig over zeggen.”

Di Maria bleef in de achtste finale tegen Australië (2-1) op dit WK aan de kant met een dijbeenblessure. Volgens veel Argentijnse media miste De Paul woensdag een training van de Argentijnen. „Ik vind dat vreemd”, zei Scaloni. „Want we trainden toch echt besloten. En we houden wel eens vaker iemand uit voorzorg aan de kant.”

Respect voor Oranje

Scaloni sprak met respect over het Nederlands elftal. „Het is een ploeg die kan aanvallen zonder de defensie te verwaarlozen”, zei hij. „We hebben alle duels van Oranje geanalyseerd. Ze hadden het lastig tegen Ecuador. Maar wij hebben andere spelers. We hebben een eigen manier van spelen. Dat kan je op een WK niet zomaar veranderen.”

Argentinië speelt vaak met vier verdedigers. Ook Scaloni heeft gezien hoe belangrijk de vleugelverdedigers van Oranje in de achtste finale tegen de Verenigde Staten waren. Denzel Dumfries en Daley Blind waren bij alle drie doelpunten betrokken.

Speelwijze tegen Nederland

Mogelijk kiest Argentinië in de kwartfinale tegen Nederland voor een speelwijze met vijf verdedigers. „We hebben vaker aangetoond dat we op verschillende manieren kunnen spelen”, liet Scaloni zich niet in de kaart kijken. „Jullie zien wel hoe we gaan voetballen. Maar we zullen ons shirt met trots dragen en alles geven voor succes.”

Het duel tussen Argentinië en Oranje staat vrijdag om 20.00 uur in Lusail op het programma.