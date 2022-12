Argentijnse basisklant maant fans tot kalmte richting clash met Oranje

Volgens Argentijnse media miste De Paul woensdag de groepstraining vanwege de fysieke problemen. De 28-jarige speler van Atlético Madrid speelde elke minuut van de Argentijnse duels op het WK. Hij speelde de volledige wedstrijden tegen Saoedi-Arabië (1-2), Mexico (2-0), Polen (2-0) en de achtste finale tegen Australië (2-1).

De Paul gaf later op de dag via Instagram aan dat het goed met hem ging. „Alles is in orde”, aldus de middenvelder. „Het team blijft werken en zich voorbereiden op de wedstrijd.”

Het duel tussen Argentinië en Oranje staat vrijdag om 20.00 uur in Lusail op het programma.