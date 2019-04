McGregor daagt Khabib uit in nieuwe Twitterrel

En dat terwijl The Notorious onlangs nog aankondigde te stoppen met gevechten. De Ier en Khabib hebben nogal een verleden, maar de Ierse MMA-vechter ging nu frontaal in de aanval op sociale media. Dit keer moest de vrouw van de Rus het echter ontgelden.

In een post op Twitter noemde hij de vrouw van Khabib ’een handdoek’. Niet veel later voegde hij daaraan toe dat ’er waarschijnlijk een geit onder het witte laken zit’. De tweet is inmiddels verwijderd.

En dat liet Nurmagomedov niet op zich zitten. Hij postte een foto van McGregor met een vrouw op Twitter, doelend op de aanklacht tegen de Ier wegens ’grensoverschrijdend seksueel gedrag’. „Verkrachter, je bent een verkrachter. Je bent een hypocriet die niet in wil staan voor zijn acties. Gerechtigheid zal zegevieren. We gaan het zien McGregor”, schrijft hij bij de foto.

McGregor laat vervolgens op een cryptische manier weten dat hij nog niet klaar is met Khabib. „Wees niet bang voor de rematch jij kleine, kruipende rat. Je zal zoals altijd doen wat ik je zeg. Voor al mijn fans van alle soorten religies wil ik doorgaan. We zijn één wereld en met z’n allen. Ik zie je in de Octagon”, sluit McGregor af.

De UFC vindt de uitwisseling op sociale media tussen de twee kemphanen ’onaanvaardbaar’. „Als dit zo doorgaat, moeten we maatregelen gaan nemen”, aldus UFC-baas Dana White tegen BBC. Khabib noemt de uithaal van de Ierse vechter ’het beledigen van een hele religie’.

De Rus won in 2018 afgtekend het UFC 299-gevecht van McGregor. De Ier verloor - na een nekklem - kansloos van Khabib. Hij moest zelf aftikken. Eerder kwam de geboren vechter uit Dublin in opspraak toen hij een steekkarretje gooide door de bus van de delegatie van Nurmagomedov. Zelf zat de Rus toen ook in die bus.