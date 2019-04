Schumacher: ’Ik had niet verwacht zo te kunnen presteren’

De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 Michael Schumacher trad in de voetsporen van zijn legendarische vader door in de fameuze Italiaanse rode bolide te stappen.

Twaalf jaar en vier maanden nadat zijn vader Michael voor het laatst reed in het rode racemonster, was het de beurt aan zoonlief voor zijn eerste rondjes in de huidige SF90.

„Ik denk dat het zo makkelijk was om aan mezelf en met het team te werken, omdat ik erg veel plezier in had. Ze waren heel open en konden me de belangrijke punten goed leren. Over de gehele dagen was ik in staat om steeds beter te rijden en het limiet te vinden”, zegt hij tegen Motorsport.com.

De Formule 2-coureur rijdt in april de GP van Azerbeidzjan. Toevalligerwijs is dat ook de Formule 1-race daar op dat moment. „Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik kijk ernaar uit weer te racen in de F2. Baku heeft een bijzonder circuit en het is mijn eerste keer daar. Ik zal veel aan het werk zijn met Prema in de simulator ter voorbereiding. Wat ik hier heb geleerd zal ik meenemen de baan op in de F2.”

